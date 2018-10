TMW - R. Oliveira: "Milan-Betis, sarà spettacolo. Tiferò per... i biancoverdi"

Intervistato da TMW nel giorno di Milan-Betis, il doppio ex Ricardo Oliveira ha ricordato le sue esperienze in Spagna e Italia, svelando anche per chi farà il tifo stasera: "Il Betis è stato il primo club a scommettere davvero su di me in Europa. L'anno prima a Valencia avevo vinto Liga e Coppa UEFA, ma è a Siviglia che ho trovato la mia consacrazione. All'epoca l'allenatore era Lorenzo Serra Ferrer (oggi dirigente degli heliopolitanos) e per lui posso spendere solo belle parole. Mi diede massima fiducia e credo che i miei 22 gol del 2004-2005 lo ripagarono adeguatamente".

Dopo due anni ad alti livelli in biancoverde, con una breve parentesi al São Paulo, ecco il Milan nel 2006.

"Il salto più grande della mia carriera. Il Betis mi ha permesso di sfondare in Europa, ma anche di trasferirmi in un club storico e ambizioso come il Milan. Definisco sempre il club rossonero come lo spartiacque del mio percorso da calciatore. È anche merito di quella esperienza se oggi continuo a essere protagonista a 38 anni, con lo stesso impegno, lavoro e spirito di sacrificio".

E una Champions League in bacheca, mica male.

"La Champions vinta col Milan nel 2007 è senza alcun dubbio uno dei ricordi più belli della mia vita. I rossoneri mi hanno dato tanto e, oltre a questo trofeo, mi hanno permesso di condividere lo spogliatoio con campioni strepitosi".

Un Milan a forti tinte verdeoro, con gente come Kaká, Ronaldo, Dida, Cafu e Serginho.

"Quando vivevo ancora in Brasile sognavo di giocare la Champions coi più forti del mondo. Già arrivarci a suon di gol col Betis era stato emozionante, figuratevi vincerla coi rossoneri... Parlo sempre con grande orgoglio di quel grandissimo Milan".

Domanda scomoda: il Betis l'ha lanciata, il Milan è stato l'apice della sua carriera. Per chi tiferà stasera?

"Scegliere tra Betis e Milan per me è davvero difficile. Magari tifererò per i biancoverdi perché comunque è proprio lì che è iniziato tutto in Europa per me. A Siviglia poi ho lasciato tanti amici ed è nata mia figlia. Ovviamente, però, nutro grande affetto anche per il Milan. A San Siro mi aspetto una bella partita stasera, entrambe le squadre hanno bisogno di vincere e lo spettacolo sarà quindi assicurato".