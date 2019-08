© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra: il Porto di ieri, la Juve di oggi. Intervistato da TMW per presentare il nuovo acquisto bianconero, l'ex vice-allenatore dei Dragoes Rui Quinta ha parlato così dei due laterali brasiliani: "È una bella coincidenza. Anche Alex ha grande qualità, è un giocatore da top club che sa scrivere calcio ogni volta che ha il pallone tra i piedi. Al Porto faceva cose straordinarie e sono convinto che quest'anno possa esaltarsi proprio al fianco del suo amico Danilo. La Juve fa bene a puntare su di loro: sono due esterni di primo livello, forti fisicamente, validi tecnicamente e capaci di attaccare o difendere con gli stessi risultati".

Ci sembra di capire che in Portogallo la Juventus abbia ora un tifoso in più.

"Assolutamente sì. Spero che la Juventus quest'anno vinca non solo il campionato, ma anche la Champions League. Ha sicuramente le carte in regola per farlo".