TMW RADIO - A. Filippini e la Juve a Pirlo: "C'è chi ha la fortuna di iniziare subito dall'alto..."

Il ruolo dell'allenatore è cambiato? Pirlo che allena la Juventus alla prima esperienza ne è una prova? Così risponde Antonio Filippini, intervistato ieri da TMW Radio: "La gavetta è un bagaglio in più, per essere più pronti in determinate occasioni. Il curriculum da giocatore è comunque importante, aver frequentato certi spogliatoi aiuta tantissimo: servono tutte e due le cose. Nel mio caso, quando andavo a cercare squadra, mi si è sempre imputato di non avere abbastanza esperienza, mentre alcuni giocatori hanno questa possibilità di iniziare subito in categorie importanti".