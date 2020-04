tmwradio A. Moggi: "Stop ad affari da 100 milioni, mi aspetto tanti scambi"

Ospite di TMW Radio, Alessandro Moggi parla così del prossimo mercato e degli effetti che seguiranno la diffusione del Coronavirus: "Ritengo inutili delle lunghe durate, come ormai siamo abituati negli ultimi anni. Sarò romantico ma vorrei un calciomercato più corto, magari non i quindici giorni di trent'anni fa, ma di un mese. A maggior ragione ora. Sapete che nel calciomercato molto si fa all'inizio, con i grandi colpi, e molto alla fine, per andare a completare le rose. Non credo che esistano altri sport con mercati degli atleti lunghi tre mesi. Ho letto pure, non ricordo se Infantino o chi, qualcuno ha ipotizzato un mercato lunghissimo e sempre aperto, per me non esiste. Sicuramente ci sarà un impatto negativo notevole. Leggevo uno studio per cui c'è una riduzione patrimoniale già del 30% sui cartellini rispetto all'ultima stagione. Questo può determinare che tanti vorranno tenersi i giocatori, oppure andare a scambiare con qualcuno di pari valore, facendo pari e patta. Anche per questioni di bilanci, per evitare certe perdite. Probabilmente ci saranno scambi di giocatori simili per ruoli, anche tra big: questo ho percepito. Operazioni da 100 o 200 milioni onestamente le vedo difficili, anche perché siamo entrati un po' in una bolla. Superare i 100 milioni con estrema facilità forse è troppo rispetto alla sostenibilità dell'intero movimento, e anche quello va rivisitato".