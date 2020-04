tmwradio A. Pastorello: "Sarà un mercato particolare, ma non siamo preoccupati"

Il procuratore calcistico Andrea Pastorello è intervenuto ieri in diretta nel corso della trasmissione Stadio Aperto sulle frequenze web di TMW Radio. Questo il pensiero sul calciomercato: "Sinceramente non siamo estremamente preoccupati. Il momento è complesso e non c'è dubbio, ma ora stiamo osservando con attenzione determinate dinamiche. Quando si riprenderà a parlare di trattative e operazioni dobbiamo farci trovare pronti, ma per ora è una fase di analisi operativa. Sarà un mercato particolare dove idee e esperienza saranno componenti essenziali. Chi ha un ruolo e una struttura tale, deve farsi trovare pronto. Noi poi lavoriamo sia in Italia che all'estero, e dobbiamo avere una visione globale. In Francia hanno ridotto gli stipendi del 30% ma perché c'è una legge dello Stato, negli altri paesi invece operano diversamente. Cerchiamo di capire anche come vanno i vari mercati, anche perché prima o poi dovrà iniziare il calciomercato. Qui poi sento che potrebbe durare fino a novembre...".