© foto di Federico Gaetano

Andrea Sottil, intervenuto a TMW Radio, ha parlato dell'Atalanta, sua ex squadra, che sta facendo cose incredibili negli ultimi anni: "Me lo immaginavo, è sempre stata una società organizzata, condotta da gente seria e presidenti imprenditori. Già quando ci andai io aveva un grande settore giovanile. Oggi la tradizione è andata avanti con Percassi. Gasperini è un allenatore top, ero sicuro che lo sarebbe diventato. Doveva trovare l'ambiente ideale per il suo calcio. E' il segno che con la programmazione e le competenze, ma anche aspettando il lavoro di un allenatore, i risultati si ottengono".