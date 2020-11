tmw radio A. Sottil: "Ranieri è uno che arriva subito, la sua Sampdoria è un capolavoro"

Intervistato ieri da TMW Radio, l'ex difensore Andrea Sottil, oggi allenatore, ha parlato anche del contributo dato alla Sampdoria, ma più in generale al calcio, da Claudio Ranieri: "Ha fatto e sta facendo una carriera straordinaria. Bravissimo a ricercarsi sempre nuovi stimoli e ad essere moderno, lo catalogo come un allenatore molto pratico, che ai giocatori arriva subito. Salvando la Sampdoria l'anno scorso per me ha fatto un capolavoro, e si percepisce quando subentra il fatto che sappia toccare le corde giuste. Oggi la Samp è una bellissima realtà, li ho visti col Cagliari ed è stata una bella partita, come ogni sua squadra sono compatti nel difendere e veloci e frizzanti nell'attaccare, con questo 4-4-2 che è il suo cavallo di battaglia e che sa anche adattare con piccoli accorgimenti tattici. Bello come abbia ancora questa carica e questo carisma, con quell'eleganza british nel portamento è uno veramente in gamba".