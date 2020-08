tmwradio Abete: "Ranking? Non mi preoccupa, momento di riposizionamento competitivo"

Giancarlo Abete, ex presidente FIGC e commissario straordinario della Lega Serie A, ha parlato in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto: "Il nostro ranking è sempre comunque dignitoso, da quarta nazione. Questo peraltro ci ha consentito di avere le quattro squadre qualificate alla Champions, e questa è una boccata d'ossigeno sia a livello di audience che per le casse dei club. Ho potuto avere la fortuna di vedere il Milan e l'Inter vincitrici della Champions nel 2007 e nel 2010, con anche Supercoppe e Mondiali per Club. Questo fa parte di una situazione che tutti quanti comprendiamo: è un momento complesso di riposizionamento competitivo, e questo si vede anche dai risultati della Nazionale. Ora ci sono segni di ripresa, giovani su cui puntare come sta facendo il ct Mancini. Le nostre squadre sono competitive ma non riescono ad avere lo spunto vincente: l'Atalanta è stata sfortunata, arrivando a un minuto dalla qualificazione che sarebbe potuta anche diventare una finale. I club devono lavorare bene in profondità, nelle due finali europee ho visto due belle partite, ma il Bayern sembra attrezzato per essere riferimento dei prossimi anni ancora più solidamente".