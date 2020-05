tmwradio Abete: "Spadafora? Situazione inimmaginabile. Difficile dare giudizi"

L'ex presidente della FIGC, Giancarlo Abete, ha parlato del ministro Spadafora ai microfoni di TMW Radio: "Si è trovato a gestire una situazione inimmaginabile e complessa anche per lui. Diventa difficile dare giudizi, ognuno comunica nel modo che crede. Io preferisco essere sobrio, mai collegato a situazioni in cui sembrassi avere ruolo maggiore rispetto a quello che avevo. Bisogna constatare che il mondo del calcio non ha gradito alcune sue modalità di comunicazione, al di là dei contenuti. C'è una dimensione di responsabilità che va al di là anche dei singoli ministeri, alcuni paesi come la Francia si sono fermati. Distinguerei il fatto che siamo in partita, anche se questa è complessa soprattutto dal punto di vista della rigidità del protocollo, mentre la comunicazione non lo devo giudicare. Ognuno si fa la sua idea".

