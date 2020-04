tmwradio Ad Sassuolo: "Le parole del prof. Rezza ci fanno pensare. Aspettiamo il protocollo"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo, ha parlato nel corso di Stadio Aperto, trasmissione in onda su TMW Radio, soffermandosi su vari temi di attualità, partendo naturalmente dalle ipotesi che si fanno sulla ripresa del campionato: "Sicuramente le parole del direttore Rezza non ci possono far pensare ad un ritorno rapido nel campionato. Noi d'altronde ci siamo affidati al Comitato tecnico-scientifico, tra l'altro. Vogliamo tutti ricominciare, ma sappiamo che ci saranno difficoltà: ora aspettiamo di poter vedere questo protocollo. Abbiamo sentito parlare di tamponi, esami... Ma non so se saranno cose così semplici, si veda le mascherine che sono introvabili".

