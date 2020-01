TMW RADIO - Adailton: "Kulusevski impressiona. Fiorentina senz'anima"

Martins Adailton, ex giocatore, a TMW Radio durante 'Stadio Aperto':

Sul momento del Genoa:

"Conosco bene l'ambiente e so che è molto caldo e particolare. C'è una pressione molto grande su questa squadra. Dopo la deludente annata dell'anno scorso, le aspettative erano ben diverse, invece ora sembra ci siano addirittura più problemi del passato. La squadra non è mai riuscita a ottenere risultati, con Thiago Motta si pensava di fare un gioco diverso ma i numeri non sono arrivati. Nicola è un ex giocatore del Genoa, conosce la città e ha già ottenuto una salvezza storica col Crotone, lui con i nuovi arrivi può dare qualcosa in più. Per uscire da questa situazione bisogna sfruttare di più il fattore 'Marassi'".

Su Pinamonti:

"Ha grandissime qualità ed è giovane. Ma se viene utilizzato da solo lì davanti perde tanto. Ha bisogno di un compagno di reparto, mentre rende poco se gioca spalle alla porta. Nicola farà dei cambiamenti e lo sfrutterà meglio".

L'Hellas sta andando bene...

"Credo che nella parte bassa della classifica è la sorpresa più grande per ora. Nessuno se lo poteva immaginare, sta facendo il massimo con questi 19 punti che non mettono pressione ai giocatori. Hanno fatto i movimenti giusti in estate senza avere un budget grande. Juric ha lavorato bene, anche prendendo giocatori che conosceva bene come Veloso. L'Hellas gioca con la grinta e l'intensità che caratterizza il suo allenatore, che io ho avuto anche come compagno. Sono sicuro che continuerà così, ha trovato la quadratura giusta".

Il Bologna con Mihajlovic a tempo pieno può fare ancora meglio?

"L'inizio di campionato non è stato continuo proprio per la situazione di Mihajlovic. È mancata la sua figura, nonostante il suo staff abbia lavorato molto bene. Il suo ritorno è l'acquisto più importante, con lui fisso in panchina l'intera squadra può dare tanto di più nella seconda parte di stagione".

Ha deluso più la Fiorentina o la Sampdoria?

"Forse più deludente quello della Fiorentina, perché la Sampdoria era già partita male. Non si è mai messa in discussione e ora Ranieri è riuscito a dare qualcosa in più. La Viola ha deluso di più, ha dei giocatori importanti dai valori individuali di alto livello. Era partita bene, poi si è persa senza mai ritrovarsi. Non ho ancora visto l'anima della squadra".

Kulusevski?

"Fa impressione. Ho avuto la fortuna di vedere il Parma dal vivo più volte e mi ha fatto impressione. L'ho visto come si muove, ha potenza fisica, personalità e gioca con la squadra. Ha tutte le carte in regole per giocare nella Juventus, anche se le dinamiche delle grandi squadre sono diverse. Lì non sarà un punto di riferimento, mentre il Parma gioca solo per lui in funzione delle sue caratteristiche. Vedremo come reagirà al passaggio in bianconero: se capirà bene le situazioni allora continuerà a crescere".