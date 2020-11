tmw radio Addio Maradona, Di Gennaro: "Diego il più grande? Paragoni si fanno, ma epoche diverse"

Nel suo intervento a TMW Radio, Antonio Di Gennaro, ha parlato dei paragoni fatti con Diego Armando Maradona, rispondendo alla domanda sul fatto che l'argentino sia stato il più grande di tutti i tempi: "Gli accostamenti si fanno, ma sono epoche diverse. Su Pelè ricordo che quando lavoravo con Altafini, e mi ha detto che nessuno ha mai visto cosa avesse combinato in Brasile a 17 anni. Lì mi sono fidato, ma con Diego ci ho giocato e vissuto e posso affermare che Pelè, in quella Nazionale, aveva altri grandi giocatori oltre a lui. Nell'Argentina di Maradona, con tutto il rispetto, c'era una squadra normale ed ha vinto quasi da solo. Si superò quella volta. Io lo valuto solo calcisticamente, non posso giudicare i suoi eccessi e il male che ha fatto a se stesso. Anche lui stesso ha detto che se non fosse stato tossicodipendente, forse, se ne sarebbe parlato in maniera diversa. Io però ne voglio parlare con gioia, la stessa che ha lasciato lui. Era un ribelle, anche per cosa aveva passato nella sua vita. Ricordo al Mondiale in Russia delle scene che, credetemi, spiegano l'uomo che si è fatto del male. Perché moralizzare ora che non c'è più? Le sue problematiche le conoscevamo già quando arrivò a Napoli, partivano dalla Spagna o forse dall'Argentina. Ma poi, chi è che non ha mai fatto cazzate?".

