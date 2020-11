tmw radio Addio Maradona, Galante: "Quello che gli ho visto fare non l'ho mai rivisto in vita mia"

Fabio Galante, ex difensore, ha ricordato Diego Armando Maradona nel suo intervento a TMW Radio: "Quello che gli ho visto fare non le ho viste con nessun altro, forse l'unico che gli si è avvicinato è Messi. Ricordo di amici che non vedevano l'ora di andare agli allenamenti del Napoli, per dire. Ho sentito mille aneddoti su di lui, come quando Massimo Mauro che era già pronto a scendere in campo con la 10, poi arrivava lui a dieci minuti dalla partita e Mauro che se la sfilava per lasciargliela. Uno così non è mai più nato".

