tmw radio Addio Maradona: il ricordo degli ex compagni Baroni, Incocciati e Romano

La notizia ha sconvolto il mondo del calcio, e non solo, toccando anche la programmazione di TMW Radio: nel corso della trasmissione Stadio Aperto di ieri, appresa la scomparsa di Maradona a 60 anni, è stata allora la volta di coinvolgere alcuni dei suoi ex compagni, che tra la commozione e la bellezza del lasciarsi trasportare dai ricordi, hanno voluto spendere qualche parola per lui. Sono l'allenatore Marco Baroni, il procuratore Francesco Romano e l'ex difensore Beppe Incocciati. Ecco di seguito le loro dichiarazioni, in tre differenti podcast.