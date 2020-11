tmw radio Addio Maradona, Sconcerti: "Già nel 1980 capii che aveva una storia da raccontare"

Ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha raccontato della prima volta nella quale ha visto Diego Armando Maradona: "Lo vidi a Montevideo nel dicembre del 1980, aveva vent'anni, eravamo al Mundialito. Si diceva fosse uno straordinario giocatore e fu presentato come testimonial da parte della Coca Cola. Sembrava un monello, non ti poteva venire in mente quel fuoriclasse che era. E non aveva quel carisma che poi gli venne col tempo. Capii però subito che aveva una storia da raccontare. Mi ricordo Italia-Argentina del 1982, con Gentile che gli strappò tre maglie. Ma fu comunque uno spettacolo".

