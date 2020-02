vedi letture

tmwradio Ag. Chiellini: "Rinnovo? Non credo ci siano problemi, ha ancora grande voglia"

Intervistato da TMW Radio nel corso del programma "Stadio Aperto", l'agente di Giorgio Chiellini Davide Lippi ha parlato così della trattativa con la Juventus per il rinnovo fino al 2021 del capitano: "Il suo rinnovo sarà ufficiale solo quando arriverà un comunicato della Juventus. Poi, detto tra noi, non credo comunque che ci saranno problemi. La volontà di Giorgio è andare avanti e giocare finché sta bene e finché si sente importante. Questo infortunio gli ha permesso di lavorare tanto da solo, domenica ci ha sorpresi tutti col suo rientro in campo anticipato. Non sapevo neanche io che avrebbe giocato, vi dico la verità, ma quando Chiellini si mette in testa qualcosa non c'è verso di fermarlo (ride, ndr). Ha detto bene Sarri: contro il Brescia si è messo da solo".