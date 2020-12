tmw radio Ag. Chiellini: "Si ritirerà quando sarà il momento giusto: ora ha ancora da dare"

vedi letture

Agente di Giorgio Chiellini, Davide Lippi ha parlato del futuro del capitano della Juventus a TMW Radio. "E' così coerente e intelligente che farà la scelta giusta nel momento giusto sul suo futuro. Sarà consapevole in quel momento della decisione da prendere, ora siamo convinti che abbia ancora da dare. Non scordiamoci che quando si arriva da un crociato durato un anno di tempo, Covid compreso, i problemi ci sono. Ma sono stati messi in preventivo: ha avuto una ricaduta per la voglia di tornare prima. Soffre lontano dal campo, soffre, ma sa che deve recuperare al massimo per esserci il prima possibile".

A breve l'intervista completa.