TMW RADIO - Ag.De Maio: “Bologna grande progetto. Fiorentina, un peccato”

Diego Tavano, agente di Sebastien De Maio, ha parlato a TMW Radio del trasferimento del difensore dall'Anderlecht al Bologna. “Ho visto nascere il progetto legato alla nuova proprietà, potenzialmente c'è uno dei presidenti che potrebbe fare uno dei mercati più importanti in Europa. Ma sta andando avanti senza strafare, porta avanti un progetto in modo graduale. L'anno scorso sono arrivati tanti giovani, c'è stata una carenza sotto il profilo dell'esperienza mentre quest'anno si sta puntando su qualche elemento più esperto. E' una piazza interessante, De Maio aveva varie soluzioni ma abbiamo deciso di sposare questo progetto”, le parole del procuratore che ha poi parlato della difficile esperienza del difensore alla Fiorentina: “Inutile fare pretattica ormai, non è stato un discorso societario. Una dirigenza diversa, a gennaio dell'anno scorso, voleva prendere De Maio. Interesse che s'è confermato nell'estate 2016, con un'altra dirigenza. È stato sempre cercato. Paulo Sousa non lo vedeva tanto? Sì, non voglio pensare che sia solo così perché comunque tutti i calciatori presi hanno un avallo da parte del tecnico. Probabilmente riteneva che la difesa fosse la prima parte del suo centrocampo, quindi abbiamo capito che Sousa è un tecnico che difficilmente cambia idea quando pensa una cosa. Questa è una mia intuizione, ovviamente. De Maio era in rampa di lancio, era stato tre anni titolare fisso con Gasperini al Genoa. Quando il grifone arrivò sesto, De Maio era nella top 11 della Lega insieme a Tevez. Ad oggi posso pensare e suggerire di essere un pochino più malleabile, Sanchez era fuori ruolo ed è andato a intermittenza. A posteriori dico che è stato un peccato. Ma adesso il progetto Bologna ci piace, siamo contenti”.

