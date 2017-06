TMW RADIO - Ag. Maggio: "Per ora nessun incontro. Deciderà il Napoli"

Ospite di A Tutto Napoli - trasmissione realizzata in collaborazione della redazione di Tuttonapoli.net - su TMW Radio, Massimo Briaschi, agente fra gli altri di Christian Maggio, ha commentato il mercato del Napoli: "Si sta muovendo bene, come del resto ha fatto negli ultimi anni. Ha continuato gradualmente a rinforzare la squadra dove serviva. Per migliorare il Napoli non saprei dove guardare".

Capitolo Maggio: vi sono già stati contatti per decidere il futuro?

"Non c'è ancora stato nessun incontro. Vedremo cosa si deciderà in merito, penso che verrà scelta la cosa migliore sia per il giocatore che per il Napoli".

Maggio ha sempre fatto capire di stare benissimo a Napoli. Cosa servirebbe per convincerlo ad andare altrove?

"Dipende molto dal Napoli, che non ha ancora comunicato di voler rinunciare a Maggio. Io potrei dire tante cose, ma poi magari non si avverano. È logico che ha 35 anni, se trovasse la possibilità di avere un po' più di continuità magari potrebbe prenderla in considerazione. Però, ripeto, penso sarà il Napoli a decidere il da farsi".

Situazione analoga, almeno dal punto di vista contrattuale, a quella di Reina.

"Il contratto scade fra un anno e sicuramente non si ritirerà".

Kevin Lasagna è pronto per l'Udinese?

"Sarà una sfida impegnativa, ma lo era anche quando ha fatto il salto dall'Interregionale alla Serie B. Lui è consapevole che ha fatto un altro gradino in avanti, però bisogna confermare quanto di buono ha fatto finora. Ha tutte le doti per potersi mettere in mostra e fare bene, in una squadra giusta per le sue caratteristiche".