TMW RADIO - Ag. Masina: "Futuro in viola? Al momento non c'è niente"

Marco De Marchi, ex calciatore della Juventus e manager del terzino del Bologna Adam Masina, è intervenuto a "Garrisca al vento", programma a cura di Firenzeviola.it in onda sulle frequenza di TMW Radio: "La Fiorentina ha messo alla base del suo progetto di rifondazione uno dei ds più importanti come Corvino. Le mosse che sono state fatte sono assolutamente ponderate, spesso serve fare un ricambio generazionale per ridare entusiasmo alla squadra ed all'ambiente. Ci sono tanti giovani che hanno fatto bene e che sono finiti nel mirino delle big e questo periodo di mercato è molto divertente anche per noi addetti ai lavori. La Fiorentina è una squadra di livello ed ha nel suo dna la voglia di ottenere risultati. Se Bernardeschi andrà alla Juve? Il numero 10 viola è un talento, ha fatto vedere qualità importanti ed ha un potenziale incredibile: la Juve in questo momento ha nei mirino i maggiori talenti italiani, non sarebbe strano se tra questi ci fosse anche Bernardeschi. Se Masina può essere un'idea per la Fiorentina? Io sono abituato di cose concrete, non mi piace buttare notizie a caso per rispetto del Bologna. Al momento non c'è niente coi viola, Adam sta bene in Emilia ed ha ancora due anni di contratto. Sicuramente ha davanti a sé un grande futuro, adesso è in ferie e sta pensando a fare bene con il Bologna. Se Corvino può trattare col Bologna? Io nel calcio ne ho viste davvero tante... credo che tutto sia possibile".