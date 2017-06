TMW RADIO - Ag. Pellegrini: "Roma, sogno coronato. Massara importante"

Giampiero Pocetta, agente di Lorenzo Pellegrini, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio:

sul ritorno del suo assistito alla Roma: "È il coronamento del suo sogno da bambino perché voleva tornare alla Roma dalla porta principale. È stata una trattativa né facile né difficile. C'è sempre stato un sorriso da parte di tutte le parti, sono stati tutti bravi nella trattativa".

Sulla crescita del giocatore: "Il ragazzo ha fatto in questi anni una crescita esponenziale e ha catalizzato su di sé le attenzioni dei club più importanti. La Roma aveva questo piccolo vantaggio che poi è diventato grande, sfruttandolo nel migliore dei modi. La trattativa è stata lunga, laboriosa, ma non è mai andata fuori dai binari. Molto bravo il direttore Monchi e soprattutto vorrei ringraziare Frederic Massara perché è stato forse il maggiore non dico sponsor ma comunque con lui abbiamo avuto colloqui quotidiani prima dell'arrivo di Monchi. Ha fatto un grande lavoro".

Sull'eventuale clausola rescissoria: "Questo è un contratto elaborato con delle clausole di riservatezza che non vorrei svelare".

su D'Alessandro, Defrel e Viviani: "Sono giocatori tutti richiesti e nelle prossime settimane tutti e tre probabilmente lasceranno le loro società"

Defrel ideale per le romane: "Gregoire è un giocatore straordinario, probabilmente ancora non ha fatto vedere tutte le potenzialità che sono enormi. Chi lo prenderà farà un grandissimo affare. A gennaio la Roma lo voleva ma non è abitudine del Sassuolo far partire giocatori nella finestra invernale".