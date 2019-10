TMW RADIO - Ag.Politano: "Fiorentina? Per l'Inter mai stato sul mercato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter non ha mai messo sul mercato Matteo Politano. A confermarlo, durante la trasmissione 'Stadio Aperto' su 'TMW Radio', il suo procuratore Davide Lippi: "E' stato vicino alla Fiorentina? Adesso non mi va di parlarne anche perché l'Inter non l'ha mai messo sul mercato e il giocatore era felicissimo di rimanere. Quando sei all'Inter il posto devi giocartelo quotidianamente e va bene così. E' una grande squadra, sta facendo un grande campionato e si sta ritagliando il suo spazio".