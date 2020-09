tmwradio Ag. Rugani: "Pirlo inizia in un ambiente che conosce bene, la situazione migliore"

Davide Torchia, agente tra gli altri anche del difensore juventino Daniele Rugani, è intervenuto in diretta nel corso di Stadio Aperto di ieri per commentare l'arrivo di Pirlo sulla panchina bianconera: "Sull'esonero di Sarri dico che, quando viene mandato via un allenatore, un po' si è sempre sorpresi. Com'ero stato per Allegri, anche se nel calcio sono cose che succedono. Le valutazioni le fa il club, sono molto presenti e hanno deciso che il futuro non poteva essere migliore del presente con Sarri, preferendo interrompere il rapporto. Sappiamo tutti che Pirlo è alla prima esperienza: è uomo di grandissima personalità, e se non avesse avuto una testa rapida, capace di individuare i punti su cui intervenire, non sarebbe mai diventato un campione. Vero che non ha mai avuto esperienze, ma consideriamo che la Juventus ha una dirigenza, partendo dal presidente, che è presente in ogni dinamica societaria dalla mattina alla sera. Pirlo inizia in un ambiente che conosce bene, nelle persone proprio, negli uomini, e questo gli darà tranquillità, sicurezza, un confronto che può farlo crescere e portare al bene della Juventus. Se dovessi scegliere una situazione per prendere una decisione del genere, questa è la migliore".