TMW RADIO - Ag. Spinazzola: "Resta a Bergamo. Voleva esaudire sogno"

"Resta all'Atalanta al 100%. Almeno per un altro anno". Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola, torna sulla battaglia fra Atalanta e Juventus per il laterale: "Sono stati giorni particolari, è ovvio che sia così. È un ragazzo molto sensibile, voleva perseguire un sogno e pensavamo tutti di poterlo accontentare. Ha sofferto molto, tra l'altro in questi giorni ha avuto un lutto in famiglia. Sta cercando di impegnarsi e dare il massimo in nazionale perché è giusto che sia così. Siamo contenti della scelta di Ventura, è un professionista esemplare e penso che lo sia stato anche quest'estate".

Questa vicenda ha compromesso i rapporti dello spogliatoio.

"Il messaggio del Papu mi pare sia stato smentito dal diretto interessato. Toccherà a loro risolvere nello spogliatoio. Quando abbiamo fatto l'unica dichiarazione pubblica di Spinazzola (su Instagram, ndr) mi sembra di aver visto commenti di comprensione dei compagni. Il 99% dei giocatori si sarebbero comportati come Leonardo".

"Non è stato semplice, ma a volte nella vita si devono prendere delle decisioni e sposare dei progetti. Penso che sia arrivata in una grande squadra".

Iemmello è andato al Benevento.

"Penso che farà un grande campionato. Ha voluto questo trasferimento per poter giocare più partite da titolare. Deve essere l'anno di Iemmello".

Politano?

"Ha sempre lo stesso agente. Non è che Davide Lippi consiglia male Spinazzola e poi quando il Sassuolo rifiuta una grande offerta allora Davide Lippi diventa cattivo consigliere. Sta bene al Sassuolo, farà una grande stagione. Però Davide Lippi è sempre lo stesso agente, non è che cambia a seconda degli assistiti".

La Fiorentina era interessata.

"Era molto interessata, ma il giocatore non è stato sul mercato e quindi non abbiamo ritenuto di dover fare passi di nessun tipo se non rinnovare".

Spinazzola non è stato il solo a manifestare un certo malessere dovuto al mercato.

"È stato un professionista: è da giugno che chiediamo all'Atalanta di tornare e ci viene detto che questo desiderio non può essere esaudito. Si è presentato giustamente in ritiro, si è allenato nel migliore dei modi sperando che la situazione cambiasse. L'Atalanta non ha ritenuto che dovesse cambiare, lui si è allenato. Poi ci sta che non avesse la condizione mentale per fare certe partite".