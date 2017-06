TMW RADIO - Ag. Sturaro: "Priorità alla Juventus. È molto stimato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Carlo Volpi, agente di Stefano Sturaro, ha parlato ai microfoni di TMW Radio del futuro del proprio assistito che dovrebbe essere ancora in bianconero: “Nell'ultimo mese ho sentito Fabio Paratici per mille cose, ma mai abbiamo parlato del ragazzo. Stefano vive un momento molto particolare con la Juventus, è un giovane ragazzo italiano con uno spirito molto juventino e per questo è molto stimato dall'ambiente e dal mister. Il mandato del mio assistito è molto chiaro, priorità alla Juventus sempre e comunque. Allegri ha dimostrato coi fatti di credere in lui nonostante gli infortuni che lo hanno condizionato inizialmente, trovare spazio nella Juve è trovare calcio nell'eccellenza del calcio e molti giovani di grande talento in bianconero non riescono fare altrettanto. Poi la Juventus tende sempre a migliorare, oggi quindi Stefano è considerato, ma un domani vedremo perché tutti saranno alla prova del nove della crescita della squadra. Pensate che in questa stagione Marchisio ha fatto panchina in diverse situazioni”.

