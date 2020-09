tmwradio Agostinelli: "Immobile non troverà una squadra che lo fa rendere come la Lazio"

Mister Andrea Agostinelli ha parlato di Lazio e non solo a TMW Radio. Questo il suo pensiero su Ciro Immobile, ieri a secco con l'Italia: "Vuole una squadra come lui vuole, simile a lui, che lo segue. Lui capitalizza quando si trova sintonia in una squadra. Lui sa fare gol, vede la porta come nessun'altro, ma accanto a lui non ha un giocatore con cui riesce a duettare e ad avere una certa intesa. Immobile comunque non troverà nessun'altra squadra che lo farà giocare in questa maniera come la Lazio".