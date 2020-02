Inter, Barça su Lautaro: "È fra i 5 attaccanti top. Affare non impossibile"

Mundo Deportivo riporta alcune dichiarazioni di Eric Abidal che conferma l'interesse per Lautaro Martinez. E ammette che l'affare non è impossibile: "Oggi non ho idea del budget. Devo solo svolgere le mie funzioni, anticipare le decisioni, essere sempre consapevole di ciò che sta...