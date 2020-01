TMW RADIO - Andersinho: "Douglas fenomeno. Allan-Paquetà rimangono"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andersinho Marques, esperto di calcio brasiliano, è intervenuto durante Stadio Aperto su TMW Radio per parlare di mercato e dei migliori talenti brasiliani.

Su Paquetá

"Paquetá è un giocatore importante che può dare molto di più. È più probabile che rimanga al Milan. Si parla di PSG ma c'è poco di concreto, non sono arrivate offerte ufficiali".

Su Reinier Jesus, nuovo acquisto del Real Madrid

"È un giocatore molto importante che avevo consigliato in Italia qualche anno fa. In Italia non riusciamo a vederci lungo.È un ottimo acquisto ma c'è sempre il solito dubbio dell'ambientamento in Europa".

Su Pedro e Gabigol

"Gabigol andrà al Flamengo con molta probabilità. Quell'annata con l'Inter lo ha bruciato. Pedro ha grande potenzialità e il Flamengo potrebbe anche comprarlo subito".

Su Joao Pedro

"Sta disputando una grande stagione e meriterebbe senza dubbio la convocazione in nazionale brasiliana. Conoscendo Tite però la vedo molto dura".

Su Allan

"Non credo che lasci Napoli a gennaio. Difficile trovare qualcuno che accontenti le richieste di De Laurentiis. Avrebbe dovuto accettare la maxi offerta del PSG, avrebbe fatto una grande plusvalenza".

Su Douglas Costa

"È un fuoriclasse assoluto. Se stesse sempre bene, sarebbe un titolare fisso in nazionale. È fortissimo e salta sempre l'uomo. Se riesce a trovare stabilità fisica, diventerebbe una grande pedina per Sarri".