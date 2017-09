TMW RADIO - André Silva: "Bel feeling con Kalinic. Aspetto altre triplette"

Fonte: Dall'inviato Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le parole di André Silva, grande protagonista della vittoria del Milan sull'Austria Vienna, ai microfoni di TMW Radio: "Tripletta? Speriamo non sia l'unica volta, sono molto contento. Era da tanto che non segnavo tre gol e devo ringraziare i compagni per questo. Il ko contro la Lazio? Sapevamo che il nostro cammino sarebbe stato pieno di ostacoli, come con la Lazio, ma dobbiamo guardare avanti e pensare a vincere e fare gol, questo è il nostro lavoro, anche tatticamente. Milan impresionante? Non è per merito mio ma di tutti i compagni della squadra di cui faccio parte, speriamo che il cammino continui positivamente. Buon feeling in coppia con Kalinic? Si, ho segnato con lui là davanti, ma mi trovo bene anche con gli altri che giocano con me oltre a Nikola: lavoreremo per migliorare e lotteremo per farcela. Ultimo giocatore a segnare una tripletta in Europa era stato Kakà? Come ho già detto sono felice, ho saputo di questa cosa, sono contento di aver raggiunto un risultato così grande e speriamo di continuare così. Se Cristiano Ronaldo mi ha scritto qualcosa? Non so, non ho ancora potuto guardare il telefono e non posso mostrarlo".