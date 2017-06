TMW RADIO - Anellucci: "Da rivedere il sistema del calcio italiano"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite di TMW radio, all'interno del programma Pomeriggio Tmw Radio, Claudio Anellucci, agente di mercato, ha fatto il punto generale sul momento del calcio italiano, toccando le tematiche salienti della settimana.

Si parte dalla suggestione Cavani-Napoli: “Credo che è sempre molto difficile oggi come oggi supportare e sopportare determinati stipendi che certi top player hanno in campionati con budget diversi dal nostro. Non mi permetto di fare i conti in tasca al Napoli, ma credo che sia molto difficile. Ma mai dire mai”.

Non manca poi una panoramica generica: "“Realtà come Germania, Spagna e Inghilterra 15 anni fa erano indietro a noi sul giovanile, ma poi all'estero si è investito sui settori giovanili e sulle rispettive nazionali e vedete tutti i risultati: sono su un altro pianeta. Credo che le squadre italiane debbano levare un po' di quell'arroganza che ancora hanno e investire appunto sui settori giovanili”.

E si arriva alla Fiorentina e alla messa in vendita del club. Il discorso è quindi allargato: "Tanti anni fa il tifoso faceva il tifoso e stop: andava allo stadio, amava la maglia e i giocatori, non faceva richieste alla società, ma andava bene così, il calcio era diverso. Oggi sono diventati tutti allenatori, fiscalisti, economisti: alcuni club sono sotto ricatto sportivo. Io credo che a esempio a Firenze tutti debbano essere grati a due imprenditori,no tifosi, che continuano a tenere la Fiorentina sul alti livello, loro hanno valorizzato anche il settore giovanile: non dimentichiamoci che un allenatore uscito da li ha portato la Spal in Serie A".