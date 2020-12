tmw radio Antonini: "Nella Juve si comincia a vedere qualcosa di Pirlo. I risultati arrivano"

vedi letture

Nel corso del suo intervento di ieri a TMW Radio, l'ex difensore Luca Antonini ha commentato anche l'approccio del suo ex compagno di squadra Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus: "Andrea si è preso una bella responsabilità e l'ha fatto con coscienza. Giusto non tirarsi indietro davanti alla Juventus ma gli serve anche il tempo per incidere: si inizia ad intravedere qualcosa di quello che chiede da inizio stagione. Va ricordato che non ha avuto quasi tempo, in quel momento, per allenarli. Ora raccolgono i risultati, e se ingranano se la giocano per lo Scudetto con le altri, sicuramente".