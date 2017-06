TMW RADIO - Ariatti: "Melegoni in ritiro con Gasperini. Siamo fiduciosi"

Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Luca Ariatti, ex della Fiorentina oggi procuratore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio: "Melegoni? Partirà in ritiro con Gasperini iniziando fin da subito con la prima squadra. Ad oggi però è difficile fare previsioni sulla sua permanenza a Bergamo. Siamo fiduciosi anche se le richieste di Serie B non mancano. A metà ritiro faremo il punto della situazione con la società. Caligara? E' della Juve e ha fatto bene le final di Primavera e ha catturato l'attenzione. Rimarremo ancora un anno in bianconero prima del salto. Valietti e Gavioli? Abbiamo rinnovato con l'Inter con il primo che ha già ricevuto molte richieste di B. Però vogliamo completare il processo con l'Inter. Partirà con la prima squadra".

Per ascoltare l'intervento completo clicca sul podcast qui sotto!