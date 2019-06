TMW RADIO - Arquilla: "Chiesa varrà 150 milioni. Pradè un vantaggio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'intermediario di mercato Angelo Arquilla, esperto di vicende sudamericane, è intervenuto a "Garrisca al Vento!", su TMW Radio: "Ill ritorno di Pradè è un vantaggio per la Fiorentina, la sua competenza è nota a tutti. A Firenze portò giocatori importanti, vedi Marcos Alonso: si era dato un messaggio sbagliato quando si è detto che Pradè aveva lasciato troppi debiti.

Quali saranno gli obiettivi della Fiorentina?

"Il mercato non è facile, girano cifre pazzesche, lo stesso per vendere. Per Veretout ad esempio chiedono 25/30 milioni, prezzo molto alto. Spero non siano venduti quei pezzi importanti come Chiesa, il quale è un fenomeno in crescita pazzesca, con l'Under 21 ha fatto un gol incredibile. Parliamo di un fenomeno che ha tutte le qualità per diventare il miglior giocatore italiano. La Fiorentina, a parte quelli che sono andati via, è sempre stata una società molto seria, anche i Della Valle".

Cosa pensa di Commisso?

"È normale sia il primo tifoso, ce l'ha nel DNA l'essere uomo-show".

Lo stesso Commisso si è sbilanciato molto sul futuro di Chiesa.

"Ha un contratto lungo e le cifre di cui si parla se le possono permettere pochi club in Europa. Non gli farebbe per niente male giocare titolare un altro anno a Firenze, anche perché se è solo una questione di soldi il calcio è finito. Io gli farei una clausola di 150 milioni, si tratta di un giocatore che trascina da solo la squadra: oggi è il miglior giocatore italiano".

La Fiorentina è appetibile per i giocatori anche senza coppe?

"Assolutamente, è un club importante e storico. Ci sarà qualche cessione ma magari arriverà anche qualche giocatore di peso: inoltre la Fiorentina cercherà di tenere Chiesa un altro anno. Vedo i viola tra i primi otto posti, speriamo facciano un campionato importante. Pradè è un uomo di alto spessore, sa tenere bene le fila di una squadra da Europa".

Gilberto dove andrà?

"Ha sbagliato a tornare in Brasile, ha fatto fatica e si è infortunato. Era stato mandato in prestito da Corvino al Latina: è stato il suo danno perché poi la società è fallita. Poi in Brasile è difficile tutta l'economia del paese in generale. Sul futuro vediamo la Grecia, se lui vorrà accettare ci potrebbe essere una possibilità anche se non mi sembra lui abbia voglia di lasciare il Brasile".