TMW RADIO - Artur: "Chapecoense, non facile ripartire. Oggi bella serata"

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Marchetti

Ex di turno nell'amichevole persa dal suo Chapecoense per 4-1 contro la Roma, il portiere brasiliano Artur Moraes ha commentato a TMW Radio la serata dell'Olimpico: "È stata una cosa bella, non è stata e non è facile. Ricostruire una squadra da 30 calciatori e iniziare a giocare in poco tempo non è facile. Stiamo cercando di crescere ogni giorno, abbiamo avuto l'opportunità di venire a Roma, in una delle piazze più importanti al mondo. Sono convinto che cresceremo tutti".

Bello ritrovare Roma e la Roma?

"Sì, è un film che passa nella mia testa. Rivedere l'Olimpico, lo spogliatoio: è qualcosa che porterò per sempre con me nella mia vita".

Barcellona e Roma sono le squadre che hanno voluto più fortemente giocare contro il Chapecoense.

"Hanno dimostrato un grandissimo affetto per noi, sono esempi da seguire. Speriamo che certi incidenti non capitino mai più, ma questi gesti dimostrino quanto sono grandi Barcellona e Roma".

L'incontro col Papa?

"Una grandissima opportunità, un regalo che la nostra carriera ci dà".