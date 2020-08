tmwradio Avv. Afeltra: "La forza di Conte è raggiungere grandi traguardi con giocatori normali"

Presente negli studi di TMW Radio, l'avvocato Roberto Afeltra, uno dei massimi esperti di diritto sportivo, ha parlato della roboante vittoria dell'Inter, che batte 5-0 lo Shakhtar e vola in finale di Europa League: "Abbiamo visto una squadra in crescita, anche nei limiti. La forza dell'allenatore sta nel raggiungere grandi traguardi senza avere quei campioni che tutti sono capaci di mettere in campo. Giocatori normali, come D'Ambrosio, Gagliardini, o giovani come Lautaro e Barella. Poi c'è Lukaku con i suoi gol. Questa squadra può mantenere il posto fisso nelle alte sfere del calcio e Conte è il valore aggiunto: l'Inter è arrivata seconda con ottimi numeri e ora è in finale in Europa dopo 10 anni. Non è un caso che ci sia riuscito Conte dopo Mourinho: i nerazzurri hanno la storia ma non sono mai stati continui nelle vittorie, i cicli più importanti sono stati sempre legati ad allenatori particolari e caratterizzanti".