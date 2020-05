tmwradio Avv. Afeltra: "Per marzo, aprile e maggio i club hanno diritto a non pagare i giocatori"

vedi letture

L'avvocato ed esperto di diritto sportivo, Roberto Afeltra, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, della difficile situazione circa la ripresa della Serie A: "Per quanto riguarda la situazione stipendi, per marzo, aprile e maggio le società hanno diritto a non pagare i giocatori, visto che la prestazione non è stata eseguita. Il nuovo decreto legge tutela le società in questo senso e tutela gli sportivi fino a 50 mila euro lordi. In tutto questo si inserisce il discorso dei diritti televisivi. Non solo non sono stati pagati, ma le società e la Lega neanche hanno fatto richiesta, perché sanno bene che le emittenti hanno diritto a non pagare prestazioni inesigibili. Con i format varati, vengono prolungati automaticamente i tesseramenti dal 30 giugno al 30 agosto".