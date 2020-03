tmwradio Avv. Di Cintio: "Serie A e Coronavirus: si è raggiunto l’obiettivo migliore"

L’avvocato Cesare Di Cintio è intervenuto su TMW Radio durante Stadio Aperto., parlando così del danno che la Serie A potrebbe ricevere per le due settimane di stop alle partite, ma non a tutte: “Il danno deve essere dimostrato. Il danno è quando c’è una perdita economica quantificabile. Anche in questo caso, si usa il termine danno per fare una critica politica. Il Coronavirus è un problema europeo non solo italiano, ad esempio stati come la Svizzera hanno sospeso il proprio campionato. Si è raggiunto l’obiettivo migliore: conservare la competizione e sullo stesso tempo preservare la salute dei cittadini”.