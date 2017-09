TMW RADIO - Bacconi: "Italia mediocre. Servono idee comuni"

Adriano Bacconi, esperto di tattica ed ex collaboratore di Marcello Lippi e Roberto Mancini, è intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio all'interno di 'Tribuna Stampa'.

Il 4-2-4 esiste?

“Contro la Spagna a prescindere da chi sia il tecnico o il modulo al 90 % perdi. Perché loro hanno una scuola dietro alla quale tutti si riconoscono dal punto di vista del gioco e mentale. Per loro non conta solo il risultato, come aveva detto il nostro CT prima del match. Non sentiremo mai n tecnico spagnolo parlare in questo modo. In realtà se vogliamo essere precisi Ventura adotta un 4-4-2 come modulo di riferimento. Poi ci sono delle correzioni delle idee nei movimenti che portano gli esterni a muoversi in maniera particolare”

Perché l’Italia ieri ha incontrato difficoltà anche contro Israele...

“Di fatto senza fare troppi giri di parole possiamo dire che questa non è una Nazionale competitiva bensì mediocre. Non abbiamo giocatori di livello internazionale. Finché le altre Nazionali hanno calciatori che giocano nei top club europei e noi portiamo in maglia azzurra ragazzi che giocano in squadre meno blasonate d abituate a giocare a livello europeo”

Molti dicono che bisognerebbe tornare al vecchio “catenaccio” con il quale abbiamo vinto 4 mondiali...

“Non è la squadra che ha il più possesso palla che di solito vince. O quella che attacca o difende di più. L’importante è avere una mentalità ed idee comuni. Si può vincere in tanti modi ma bisognerebbe avere delle linee guida che parta da Coverciano per avere futuri calciatori della Nazionale che condividano uno stesso stile di gioco e mentalità”