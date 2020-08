tmwradio Ballardini: "La Juve ha uno stile, Sarri un altro. Scudetto meritato"

Davide Ballardini, intervenuto a TMW Radio, ha parlato anche della Juventus e del fatto che Maurizio Sarri abbia messo da parte la sua idea di calcio nel suo primo anno in bianconero: "Ha vinto lo scudetto la società e la squadra che è più avanti rispetto a tutte le altre. Con un po' di difficoltà e fatica, ma ha vinto meritatamente. La Juventus ha un suo stile, Sarri ne ha un altro: per vedere le sue idee bisognerà aspettare la prossima stagione, lì si capirà meglio come intende far giocare la squadra. Nonostante le difficoltà, la qualità dei giocatori è ancora superiore a tutte le altre".

