Balzaretti: "Ripresa dei campionati? Sarà quasi come ripartire da zero"

Federico Balzaretti, ex calciatore, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dei temi più attuali nel mondo del calcio. Di seguito alcuni estratti: "Come procede la quarantena? I casi in Spagna sono in aumento. C'è grande emergenza, soprattutto nella zona di Madrid, la più colpita. Ma vedo che ci sono controlli molto capillari. I sacrifici fatti sono tanti, sarà richiesto di rimanere ancora a casa ma è necessario, per uscirne il prima possibile. Dobbiamo pensare al bene comune".

Quanto ci vorrà per recuperare la forma dopo questo stop?

"E' quasi come ripartire da zero, anche se ci alleniamo tutti i giorni. Trovare velocità, ritmi, non è semplice lavorando a casa, anche se è importante. Ma credo che 15-20 giorni possono essere utili per allenarsi in gruppo e avere un buono spettacolo in campo".

