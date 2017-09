TMW RADIO - Banin, il primo israeliano in Italia: "Da noi manca la tattica"

© foto di Mocciaro

Tal Banin, primo israeliano ad aver giocato in Serie A (al Brescia dal 1997 al 2000) ai microfoni di TMW Radio parla alla vigilia di Italia-Israele:

Israele col caso Zahavi, fuori dalla Nazionale

"Lui ha iniziato la carriera da mediano, poi è stato spostato a punta e ha iniziato a segnare molti gol. Ma in Nazionale non riesce a esprimersi al meglio. Israele ha in rosa un altro giocatore che è una punta vera (Hemed, ndr). Tutti e due dovrebbero giocare insieme perché Zahavi sa attaccare gli spazi perfettamente ma dopo la partita contro la Macedonia, peraltro persa, i tifosi hanno cominciato a fischiare e lui per tutta risposta ha gettato per terra la fascia di capitano. Ho capito subito che non sarebbe più stato capitano e non credo possa più essere giocatore della Nazionale. È un gesto che non si fa. Essere capitano ti responsabilizza, devi essere da esempio e lui ha perso la testa".

Quali sono le insidie che nasconde Israele per l'Italia? Quali giocatori temere?

"Dipende, noi nelle ultime partite abbiamo palesato difficoltà a livello tattico e di gioco. Non lavoriamo tanto su questi punti. Se l'Italia pensa che sia una partita facile si sbaglia. Per quel che ci riguarda i nostri giocatori migliori sono Hemed, che gioca in Inghilterra, abbiamo Tal Ben Haim che ha segnato all'andata. A centrocampo abbiamo giocatori come Almog Cohen, che milita in Bundesliga".

Cosa manca a Israele per fare il salto di qualità?

"Modo di lavorare. Io ad esempio ho imparato quasi tutto in Italia. Da voi sin da quando si è bambini c'è un certo tipo di lavoro che in Israele non esiste. Ogni tanto portiamo qualche squadra in Champions League ma a livello di nazionale abbiamo difficoltà. Dobbiamo iniziare a cambiare qualcosa, a partire dagli allenatori. I giocatori sono forti ma hanno lacune a livello tattico. Ad esempio quando è arrivato Jordi Cruyff al Maccabi Tel-Aviv si è portato lo staff dalla Spagna, hanno cambiato tutto il modo di lavorare e hanno vinto ogni anno il campionato e hanno avuto risultati anche a livello europeo. Questo significa che si può cambiare".

Torniamo al tuo esordio in Serie A, 20 anni fa. Era Inter-Brescia, l'esordio anche di Ronaldo

"Eravamo emozionati, una bella esperienza entrare a San Siro con lo stadio pieno. Ma oltre Ronaldo c'era anche un altro giocatore di alto livello, un ragazzino di 18 anni del quale ho la fortuna di raccontare a mio figlio di giocare con lui. Quel ragazzo era Andrea Pirlo".

Che ricordi hai della tua esperienza italiana?

"Avevo 11 anni che l'Italia aveva vinto i Mondiali di Spagna. Quando vidi il gol di Tardelli alla Germania e la sua corsa ricordo che mi vennero i brividi. Divenni tifoso dell'Italia e iniziai a seguire gli azzurri. Non potevo nemmeno immaginare che un giorno sarei riuscito a giocare in Serie A, all'epoca il migliore al mondo. Sono un uomo fortunato".

È così difficile per un israeliano adattarsi in Italia?

"Abbiamo tanti giocatori che per talento potrebbero giocare in Italia, ma la differenza la fa la testa. Ed è questo che bisogna capire, perché quando ti trasferisci ricominci da zero e devi cambiare tutto: modo di vivere, di mangiare, di allenarti. Io facevo tutto questo per indossare la maglia con la V bianca del Brescia. Poi non devi essere timido, devi integrarti con i compagni, devi integrarti nella città in cui vivi. E io oggi ho ancora tanti contatti a Brescia".