TMW RADIO - Basile: "Il 4-2-4 di Ventura inadatto e indigesto all'Italia"

Il giornalista de Il Corriere dello Sport Massimo Basile ha parlato così in vista dello Spareggio Mondiale tra Italia e Svezia, oltre a commentare la nuova avventura al Tianjin di Paulo Sousa: "La stessa squadra azzurra si è ribellata al modulo di Ventura. Il 4-2-4 è un po' indigesto e anche a livello personale mi sembra azzardato e inadatto. In manifestazioni come il Mondiale serve un tipo di calcio collaudato e strutturato. Sousa? Ha sempre cercato di primeggiare nel calcio laterale, dove c'è meno concorrenza, però non mi aspettavo di vederlo al Tianjin. Sousa ha usato la Fiorentina per fare un grande salto in una big, diciamo che andare in Cina rappresenta un ritorno alle sue origini da allenatore".

