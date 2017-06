TMW RADIO - Battistini: "Cragno resta a Cagliari, a Leali serve fiducia in A"

© foto di Alessio Alaimo

Il procuratore Graziano Battistini, intervistato da TMW Radio, ha parlato così del futuro dei suoi assistiti: "Cragno resta al Cagliari. Nonostante si sia legato molto al Benevento, credo che tornerà alla base per fare coppia con Rafael e dimostrare il suo valore a casa sua. Leali? Ha fatto un'esperienza importante, era sotto boicottaggio perché ha dovuto competere con un portiere della Nazionale greca di pari età e di proprietà dell'Olympiacos, ma ha fatto quasi 30 partite e quest'esperienza internazionale lo ha fatto crescere. Leali sta diventando un giocatore di alto livello. Con tutto il rispetto per la Juve, ha legittimamente voglia di trovare stabilità e competere in Serie A con una struttura solida. Purtroppo ha vissuto sempre il massimo campionato italiano di rincorsa, poco attrezzato. Leali ha bisogno invece di un Genoa o un Atalanta che puntino su di lui e possano far venire fuori il suo valore. Ci sono vari interessamenti in Italia e all'estero, dobbiamo valutare soluzioni del suo livello. Aleix Vidal? Non credo che l'Inter ne abbia parlato col Barcellona. I blaugrana non se ne vogliono liberare a meno che non arrivi un'offerta importantissima. Aleix Vidal è un grande calciatore. A mio giudizio, potrebbe interessare a Juve, Inter, Milan, Napoli e a tutti i top club italiani. Poi bisogna vedere quali sono le loro necessità, ma credo che una di queste squadre potrebbe averne bisogno".