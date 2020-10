tmwradio Bazzani: "Milan cresciuto ma per la Champions serve qualcosa di straordinario"

vedi letture

L'ex attaccante, Fabio Bazzani, ha parlato a TMW Radio del Milan di Stefano Pioli e degli obiettivi dei rossoneri: "Io credo che abbiano alzato il proprio livello e lo spessore della squadra, grazie al lavoro di Pioli nel post-lockdown, esaltato e certificato dalla conferma di Ibrahimovic. Secondo me la società ha operato molto bene nelle scelte, nell'entrare dentro la testa dello zoccolo duro: la squadra crede nel proprio allenatore. Ha preso soprattutto la stima di Ibrahimovic, un valore aggiunto per quanto dà in campo ma anche come esempio ai giovani nella settimana. Hanno alzato l'asticella, per la Champions devono fare qualcosa di straordinario, perché si tratterebbe di mettere dietro qualcuno tra Juve, Inter, Napoli, Lazio e Atalanta. Ecco perché serve qualcosa di straordinario: mantenere questi risultati per 9-10 mesi. Altre squadre come rosa sono più profonde, magari però se a gennaio riuscissero ad inserire qualcuno... Sicuramente le quattro favorite dovranno fare i conti con loro".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.