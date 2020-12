tmw radio Bellinazzo: "Ecco perché in un videogioco c'è il Piemonte Calcio coi giocatori reali"

Intervenuto ieri su TMW Radio, l'esperto di finanza Marco Bellinazzo, nel parlare della querelle Ibrahimovic-EA Sports, si è soffermato anche su altri aspetti dei diritti d'immagine nel mondo video-ludico: "Chi frequenta il mondo dei videogiochi sa che sulla PlayStation, su un videogioco piuttosto noto, c'è il Piemonte Calcio e non la Juventus, eppure i nomi dei giocatori sono quelli. Questo perché ci sono diritti d'immagine individuale, come in questo caso: se la società non trova l'accordo, la piattaforma lo fa coi singoli calciatori. Viceversa esiste un diritto d'immagine collettivo, che comprende la presenza di più di quattro individui nell'immagine. Nei contratti dipende dal peso del giocatore: Cristiano Ronaldo guadagna 30 milioni di stipendio e ha un indotto di fatto pari dalle sponsorizzazioni e dai diritti d'immagine. Se la Juve, per esempio, li avesse voluto per sé, praticamente, avrebbe dovuto pagargli 60 milioni ma a quel punto avrebbe potuto scommettere sull'immagine di Ronaldo. Dai tempi di Maradona, ormai, ci portiamo dietro questioni legali sulla gestione dei diritti d'immagine, che spesso vengono affidati o fatti passare a società off-shore. Il giocatore ormai ha un suo valore intrinseco, che prescinde dalla squadra. Ed è vero che se un calciatore produce un determinato valore è perché ha vestito certe maglie e giocato in certe squadre, per cui sarebbe giusto contribuire anche a loro una parte".