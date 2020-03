tmwradio Bellinazzo: "Perdite nel calcio per il Coronavirus? Difficile fare un calcolo"

Nel suo intervento a TMW Radio, Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha parlato anche di quelle che potrebbero essere le perdite del mondo del calcio per l'emergenza Coronavirus: "È difficile fare un calcolo preciso, perché i ricavi arrivano da diverse direzioni. Qualora si proseguisse con le porte chiuse verrebbero meno gli incassi dei botteghini, sono incassi che ammontano a più di 300 milioni di euro che verrebbero a mancare dalle casse del calcio. Si tende a pensare solo ai ricchissimi del calcio e non sembra possa essere un problema, ma la problematica esiste per tutte le persone che lavorano nel mondo del calcio, non solo per i calciatori. Per quanto riguarda la fonte d’entrata principale, che sono i diritti TV, per fortuna quelli dovrebbero rimanere tali però tutto il resto viene meno. C’è bisogno di andare incontro ai club e io ho proposto una soluzione. Innanzitutto c’è da dire che, visto il grande contributo che i club versano nelle casse dello stato, non conviene a nessuno che le squadre falliscano. Le tasse sulle sole scommesse calcistiche superano i 200 milioni all’anno, se una parte di questi soldi venissero destinati all’aiuto del sistema sarebbe una soluzione legittima che non sottrarrebbe niente alla società visto che sono generati dallo stesso sistema".

Clicca sul podcast per l'intervista completa.