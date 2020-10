tmwradio Bergonzi: “Stanno emergendo arbitri interessanti. Uno di questi è Ayroldi”

vedi letture

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto l’ex arbitro di Serie A Mauro Bergonzi. Ecco le sue parole in merito all’arbitraggio di Ayroldi, in Roma-Benevento:

Come giudichi l’arbitraggio di Ayroldi?

“Nipote e figlio d’arte. È un bravo ragazzo e fra pochi anni ne sentiremo parlare tantissimo. Me lo ricordo fin dai tempi della Serie C; già si capiva che aveva delle potenzialità per fare bene. Nella partita di stasera ha confermato di avere tanta personalità. È stata una partita corretta e statisticamente la Roma è una squadra corretta. Le compagini così rendono il lavoro all’arbitro più soft. Oggi comunque Ayroldi ha fischiato due rigori e in live ha azzeccato perfettamente le decisioni. Complimenti anche all’arbitro di ieri sera di Crotone-Juventus. Quest’anno, stanno emergendo arbitri giovani e molto bravi. La cosa che mi fa piacere è vedere che hanno molta personalità”.

Cosa pensi delle parole di Fonseca nel post partita?

“La Roma ha meritato di vincere, ma sicuramente deve crescere come gruppo. Per diventare grande non deve più andare incontro a quei momenti in cui perde la concentrazione”.