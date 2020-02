© foto di Federico Gaetano

Per parlare degli episodi più discussi di giornata in Serie A è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex arbitro Mauro Bergonzi. Fra le altre cose, si è parlato anche della possibile evoluzione del VAR: "In futuro si arriverà al challenge, con la possibilità degli allenatori di chiedere di rivedere un episodio al Var. Un po' come capita in altri sport".

Come valuti le polemiche sul gol di Vecino?

"Il gol dell'interista e stato visto bene dal Var, come quello annullato al Verona contro la Juventus. In Italia la valutazione del fuorigioco è l'ultimo problema":

