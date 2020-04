tmwradio Berruto: "Che succede se tra venti giorni trovano un calciatore positivo?"

Mauro Berruto, ex ct dell'Italia di pallavolo, è intervenuto a Stadio Aperto su TMW Radio, commentando così la possibilità di una ripresa del calcio nelle prossime settimane: "C'è sempre da fare un distinguo tra il calcio e tutto il resto, e lo dice un tifosissimo. C'è una situazione oggettiva, il calcio rappresenta economia, posti di lavoro e famiglie mantenute. Chiaro che non ci si può discostare dalle norme di sicurezza, credo che dopo le parole di Spadafora sia passata l'immagine di un Governo sotto pressione da parte della Lega. Anche Malagò si è espresso forte su questo tema. Capisco che occorra cautela ed ogni tentativo possibile, ma che succede se tra venti giorni trovano un calciatore positivo? Tutta la squadra dovrebbe entrare in quarantena, e li non so se la risolvi... Temo sia molto complicato che si trovino soluzioni per far ripartire e concludere il campionato. Io dico poi che lo sport ha senso in virtù del suo pubblico, è una cosa che deriva dall'antica Grecia. Capisco l'emergenza di oggi, ma saremmo felici di vedere un campionato che riparte, magari con una formula diversa e a porte chiuse? Sarebbe solo per tenere a bada la questione dei diritti tv e sportivi. Sono preoccupato del dopo".