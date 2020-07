tmwradio Bertolucci: "Donnarumma straordinario per il calcio italiano. Galliani me lo disse subito"

L'ex tennista Paolo Bertolucci, noto tifoso del Milan, ha parlato a TMW Radio delle 200 presenze di Donnarumma in Serie A: "Ricordo che me ne parlò Galliani tanti anni fa, dicendomi di aver preso un ragazzino che è un fenomeno assoluto. Spesso nel calcio si parla di "fenomeni", io davanti ci metto sempre il "potenziale". Questo Donnarumma però ce l'ho in testa da anni, e anche Galliani mi diceva che questo sarebbe arrivato. Quando poi Mihajlovic lo buttò dentro una domenica, si capiva che eravamo davanti a qualcosa di straordinario per il calcio italiano: è destinato a battere ogni record, non vedo come non possa superare Buffon. A presenze, eh, perché poi il valore è un'altra cosa".

